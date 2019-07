Podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników i obniżka PIT z 18 do 17 proc. – to główne założenia projektu zmian w PITźródło: ShutterStock

Podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników i obniżka PIT z 18 do 17 proc. – to główne założenia projektu zmian w PIT, który pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. To obok zwolnienia młodych z PIT, realizacja kolejnych obietnic PiS w ramach „piątki Kaczyńskiego”.