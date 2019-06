Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy ws. zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia. Podczas spotkania pod hasłem #BezPITdlaMłodych Morawiecki oświadczył, że jednym z głównych zadań, jakie "postawiliśmy przed rządem parę lat temu" było to, żeby "nie dochodziło już do kolejnego upływu, ubytku krwi, który szczególnie jest bolesny dla całego państwa, narodu, społeczeństwa, jeżeli dotyczy młodego pokolenia". Jak zaznaczył, od wejścia Polski do UE, z kraju wyjechało 1,5 mln ludzi, i liczy, że wprowadzane przez rząd programy doprowadzą do powrotu dużej części z nich.

Morawiecki stwierdził, że rząd musi dbać o to, żeby w każdym możliwym aspekcie życia młodzi czuli, że mają poprawiające się perspektywy. "I temu służy pewnego rodzaju logika finansowo-fiskalno-rozwojowo-biznesowo-gospodarczo-społeczna. Czyli logika działań, które mają doprowadzić do tego, że będzie większa skłonność was, ludzi młodych, żeby tu pozostać, (...) być kowalem własnego losu, być przedsiębiorcą" - mówił.

"Chcemy w kolejnej kadencji robić więcej, jeszcze więcej, żeby preferencje podatkowe dla młodych przedsiębiorców i dla młodych pracowników były szeroko zastosowane i szeroko wykorzystywane" - zapowiedział. Jak dodał, jednym z pomysłów jest "co najmniej dwukrotne" podniesienie kwoty kosztów uzyskania przychodów, wynoszącej od lat 1335 zł.

Zdaniem Morawieckiego, skłonności młodych ludzi do pozostania w kraju powinien też zwiększyć program Mieszkanie+. Jak mówił, jest to program "skomplikowany", ale "kilkadziesiąt tys. mieszkań w różnej fazie zaawansowania budów w tym roku będzie widocznych".

Premier oświadczył, że spadek bezrobocia wśród ludzi młodych z prawie 22 proc. kilka lat temu, do 11,5 proc. dzisiaj to m.in. efekt działań rządu. Jak zaznaczył, od roku 2020 najniższa stawka godzinowa wyniesie 14 zł. "Ale też od samego początku walczyliśmy z tymi tzw. śmieciówkami" - zaznaczył, dodając, że liczba umów krótkoterminowych spadła o ok. 20 proc.

"Mogę się zobowiązać, że priorytetem nr 1 dla rządu będzie to, żeby Polska była coraz bardziej przyjaznym i dobrym miejscem do pracy i życia dla młodych ludzi, żeby perspektywy dla nich były z roku na rok coraz lepsze" - oświadczył Morawiecki.

Morawiecki zapowiedział, że chce dyskutować z młodymi ludźmi o problemach, które im najbardziej doskwierają. "Zapraszam was do dyskusji, która jeśli z jednej strony przyniesie wnioski, które da się wdrożyć w najbliższych miesiącach, to chcemy to zrobić jeszcze teraz, przed jesienią" - powiedział. Dodał, że chce też podpisać z młodymi ludźmi "kontrakt społeczny dla młodych" z perspektywą na 3, 4, 5 a nawet 7 lat. Na koniec spotkania złożył wraz z przedstawicielami organizacji młodzieżowych podpisy pod deklaracją #PlanDlaMłodych.

Jak poinformowało we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, zgodnie z którym ma być zlikwidowany 18-proc. PIT dla pracowników do 26. roku życia. "Regulacja ta ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. i szacuje się, że skorzysta z niej ponad 2 mln młodych osób. Dzięki nowym przepisom osoby poniżej 26. roku życia będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Rozwiązanie to stanowi wypełnienie obietnicy złożonej przez premiera Morawieckiego w tzw. nowej piątce PIS. Podobne rozwiązania funkcjonują m.in. w Belgii, Francji i Czechach" - czytamy.

CIR poinformowało, że zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł - odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

"W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka przychodów ponad limit 85 528 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej" - napisano.

Dodano, że projekt realizuje zapowiedź dotyczącą likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia, a nie likwidacji obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że ulga w PIT nie zwalania z zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ.