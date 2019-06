Problemu z tym nie będą miały przedsiębiorstwa handlujące hulajnogami lub wypożyczalnie takiego sprzętu, ponieważ w tych przypadkach istnieje ewidentny związek z prowadzoną działalnością. Inaczej sytuacja będzie wyglądać w przypadku tych przedsiębiorców, którzy zechcą wykorzystać hulajnogę jako środek transportu.

Według przepisów, aby rozliczyć wydatek jako koszt prowadzenia działalności, należy wykazać, że został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, ich zachowania lub zabezpieczenia. Przedsiębiorca może więc wykazać, że hulajnogą dojeżdża do kontrahenta czy do hurtowni, aby złożyć zamówienie. W większych miastach dodatkowo przemawia za tym fakt, że hulajnogą można podróżować sprawniej i szybciej.

W związku z tym, że hulajnoga nie jest pojazdem, nie dotyczy jej ograniczenie rozliczania kosztów pojazdu osobowego do 75% lub 20%, które obowiązuje od 2019 roku.

Warto również pamiętać, że w razie wątpliwości co do rozliczania kosztów można zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji.

Aneta Socha-Jaworska, ekspert podatkowy w firmie inFakt, oferującej nowoczesne rozwiązania księgowe