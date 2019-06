Delegacje ustawowe.

Komentowane rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 ustawy o VAT. Pierwsza ze wskazanych regulacji stanowi podstawę prawną do określenia przepisów w zakresie kas on-line, zaś druga w zakresie kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (na podstawie art. 145a ust. 1 ustawy o VAT kasy te, co do zasady, nadal mogą być stosowane do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).