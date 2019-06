Chodzi o przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W uzasadnieniu do niego napisano, że stanowi on realizację zapowiedzi zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia.

Projekt ustawy wprowadza nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych. "(...) wolne od tego podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy (...) oraz przychody z umów zlecenia (...), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Celem tej regulacji jest zachęcenie do podejmowania zatrudnienia przez młode osoby" - tłumaczy MF.

Wyjaśniono, że zmiana to "pierwszy krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym, co podatnik dostaje +na rękę+ a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma".

Zgodnie z projektem nowe przepisy mają mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. W Ocenie Skutków Regulacji napisano, że w tym roku zmiana będzie kosztować sektor finansów publicznych 950 mln zł (476 mln zł budżet), a w kolejnych latach 2 mld 454 mln zł (1 mld 316 mln zł budżet).

Rzecznik rządu Piotr Mueller pytany we wtorek po posiedzeniu rządu, czy ustawy o obniżeniu PIT oraz o zerowym PIT dla osób poniżej 26. roku życia ostatecznie wejdą w życie w takim kształcie, jak pokazywało Ministerstwo Finansów, czy też rząd będzie chciał zmienić np. próg dochodów, odpowiedział: "Nie przewidujemy korekt, które miałyby być niekorzystne. Jeżeli by się pojawiły jakieś korekty, to raczej w kierunku zwiększenia tych progów".