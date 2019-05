Szef PIE odniósł się do środowych informacji Ministerstwa Finansów, z których wynika, że w okresie styczeń - kwiecień br. dochody z podatku CIT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego były wyższe o 19,4 proc. rdr (ok. 2,9 mld zł).

Arak zaznaczył, że wartość wpływów podatkowych CIT w pierwszych czterech miesiącach tego roku wyniosła 23,3 mld zł. "Oznacza to wzrost o ok. 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku" - powiedział. Przypomniał, że przychody z tego podatku rosły w ostatnich latach. "W całym 2016 r. było to 33,8 mld zł, rok później 38,1 mld zł, a w 2018 r. osiągnęliśmy poziom ponad 44 mld zł" - podkreślił.

Ekspert dodał, że w ciągu dwóch lat wpływy z tego tytułu wzrosły o przeszło 30 proc. "Tegoroczne dane sugerują, że nadal będziemy mieli szczególnie wysoki wzrost przychodów z podatku CIT, bo rosną one szybciej niż w latach poprzednich i szybciej niż rośnie polska gospodarka" - powiedział.

Zdaniem szefa PIE wzrost dochodów z CIT może być konsekwencją rozwiązań wprowadzonych przez rząd w 2018 r. "Chodzi np. o exit tax, czyli zapobieganie unikaniu opodatkowania od zysków kapitałowych, zobowiązanie podmiotów stosujących schematy podatkowe do ich raportowania czy ograniczenie możliwości unikania opodatkowania w jednym kraju ze względu na prowadzenie biznesu w różnych państwach europejskich" - wyliczył.

Arak zaznaczył, że "zwiększony compliance" firm w Polsce powoduje, że podatki są sprawiedliwiej ściągane z polskich przedsiębiorstw. "Przy dalszej redukcji szarej strefy, ograniczaniu luki VAT, luka CIT zacznie dalej spadać".

Przypomniał, że PIE opublikował niedawno raport o luce CIT, z którego wynika, że w latach 2015-2017 r. zmalała z ok. 38-50 mld zł do 11-21 mld zł. "Spodziewamy się, dalszego spadku również w 2018 r. oraz w 2019 r. - podobnie jak zmniejszania się luki VAT" - ocenił.