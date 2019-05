"Od 1 maja 2019 r. podatnicy będą mieli możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących, tzw. kas on-line" - poinformował PAP rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Paweł Jurek.

"Wprowadzenie kas on-line co do zasady nie nakłada obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line. Wyjątkiem są niektóre branże szczególnie narażone na nieprawidłowości, które będą musiały zacząć stosować kasy on-line w miejsce dotychczas używanych kas rejestrujących" - dodał.

Z przedstawionego przez niego harmonogramu wymiany kas fiskalnych wynika, że od 1 stycznia 2020 r. kasy on-line będzie musiała stosować branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji.

Od 1 lipca 2020 r. kasy on-line muszą instalować przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, świadczący usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedający węgiel. Natomiast od 1 stycznia 2021 r. taki typ kas fiskalnych ma być stosowany w branży budowlanej, usługach fryzjerskich, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz w usługach prawniczych.

Nowelizacja wprowadza też terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. W przypadku kas z papierowym zapisem kopii data graniczna to 31 sierpnia 2019 r., a kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r.

"Oznacza to, że kasy starego typu będą mogły być wprowadzane przez producenta do obrotu na rynek tylko do wyznaczonych terminów. Terminy te nie ograniczają możliwości stosowania tych kas przez podatników" - zastrzegł Jurek.

"Podatnik może więc używać kas rejestrujących starego typu do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej - w przypadku kas z papierowym zapisem kopii" - dodał.

Resort finansów tłumaczył w uzasadnieniu do nowelizacji, że planowane wprowadzenie nowego typu kas rejestrujących zostało podyktowane koniecznością modernizacji istniejącego systemu kas, który funkcjonuje w Polsce od ponad 20 lat w niezmienionej formie, i wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych. Unowocześniony system posłuży - argumentowało MF - uszczelnieniu systemu podatku VAT, a także walce z szarą strefą, przez co przyczyni się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców.

Wskazano, że obecnie podatnicy mogą stosować kasy rejestrujące z papierowym lub z elektronicznym zapisem kopii. Kasy z kopią papierową nie spełniają wymagań stawianych obecnie. Podatnicy gromadzą dane z tych kas tylko na rolce papierowej, której odczyt i sprawdzenie dla kontrolujących stanowi znaczne utrudnienie. Kasy te nie mają możliwości przesyłania i gromadzenia danych w formie elektronicznej.

"W związku z tym stopniowe wycofywanie tych kas z rynku będzie służyć celom zakładanym w projektowanej ustawie, tj. zapewnieniu szczelności systemu podatkowego i zwiększeniu konkurencyjności wśród uczciwych podatników. Stopniowe wycofywanie z rynku kas z papierowym zapisem kopii (przez ograniczenie ważności ich potwierdzeń do końca 2018 r.) i zastąpienie ich kasami online będzie służyło zabezpieczeniu interesu publicznego przez większą kontrolę realizowanych transakcji, zwiększenie pewności ewidencjonowania transakcji i poboru podatku, co będzie zabezpieczało interes budżetu państwa" - napisano.