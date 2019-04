Na czym miał polegać test przedsiębiorcy?

Miał on pozwolić określić, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Prawo podatkowe umożliwia bowiem osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wybór formy opodatkowania osiąganych dochodów (mogą korzystać ze stawki liniowej w wysokości 19 proc.). Według Ministerstwa Finansów regulacje dotyczące kwalifikacji i rozliczania przychodów uzyskiwanych przez te osoby nie zapewniają jednak, że korzystne rozwiązanie stosowane będzie jedynie do dochodów osiągniętych w związku z faktycznie prowadzoną działalnością gospodarczą.

Miał to zmienić test przedsiębiorcy. Dzięki jego wprowadzeniu rząd miał pozyskać dodatkowe wpływy z podatków dochodowych. Zmiana przesłanek kwalifikowania przychodów miała poszerzyć budżet państwa aż o 1,2 mld zł.

Jednak po fali krytyki rząd miał wycofać się z pomysłu

„Pudrowanie” wcześniejszych zamiarów

Jak donosi "Rzeczpospolita", choć z tekstu "Planu" zniknął "test przedsiębiorcy", to nie zmienił się cel działań opisany w dokumencie. Znalazła się w nim bowiem informacja, że ministerstwa przedsiębiorczości i technologii, inwestycji i rozwoju we współpracy z Radą Dialogu Społecznego przygotują przepisy, które pozwolą na weryfikację przedsiębiorców, a zarazem zminimalizują „ingerencję w swobodę wyboru modelu, w którym przedsiębiorcy prowadzą swoją aktywność gospodarczą".

Potwierdzają to również eksperci, z którymi rozmawiała „Rzeczpospolita”. Według nich takie postawienie sprawy to jedynie „pudrowanie” wcześniejszych zamiarów. Rząd bowiem daje do zrozumienia, że chce tak zmienić definicję przychodów z biznesu, by uniemożliwić jej prowadzenie w przypadku tzw. samozatrudnienia.

Również na łamach Dziennika Gazety prawnej również wskazywaliśmy, że rząd nie porzuci samego pomysłu testu przedsiębiorcy, gdyż resort finansów dysponuje solidnym zestawem danych, które uzasadniają taki ruch.