Czy firma może zaliczyć do kosztów podatkowych zakup ciastek na szkolenia dla pracowników? Takie pytanie zadała spółka, która cyklicznie organizuje wewnętrzne spotkania dla pracowników, zleceniobiorców i podwykonawców. „Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, wnioskodawca postanowił wykorzystać moment spotkania i dołożyć do niego element motywacyjny w postaci skromnej przekąski przekazywanej podczas tych spotkań” – czytamy w interpretacji. Chodzi o ciasta, kanapki, owoce i napoje. Zdaniem spółki, tego typu poczęstunek nie stanowi elementu reprezentacji firmy, lecz działania na rzecz poprawy komfortu pracy. W związku z powyższym rodzi się pytanie, czy taki wydatek można uznać za koszt podatkowy.

Czy zakup poczęstunków podczas wewnętrznych spotkań o charakterze szkoleniowo-organizacyjnym będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zarówno wspomniana ustawa o CIT, jak i ustawa o PIT zawiera definicję kosztu uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest to koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Powyższa zasada nie oznacza jednak, że wszystkie poniesione wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych. Jak wyjaśniono w interpretacji, koszty podatkowe pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Muszą być zatem pośrednio lub bezpośrednio związane z przychodami i odpowiednio udokumentowane.

W tej samej ustawie znajduje się także szereg wydatków, których nie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Zgodnie z art.16 aktu, są to m.in. wydatki reprezentacyjne, ponoszone celem poprawy wizerunku firmy.

Jak wskazuje Szef KIS, do takich kosztów zalicza się zakup żywności czy napojów w firmie. Czy to oznacza, że zakup ciastek na spotkanie służbowe nigdy nie będzie mogło stanowić kosztu podatkowego?

Zgodnie z odpowiedzią Szefa Krajowej Informacji Skarbowej, o klasyfikacji zakupu do kosztów reprezentacyjnych decyduje cel poniesionych wydatków. Jeśli głównym celem ich zakupu jest dbałość o wizerunek firmy – wówczas jest to koszt reprezentacyjny. „Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, uzależniona od jego okoliczności” – wskazano w dokumencie.

KIS w interpretacji zwraca też uwagę na niejasną definicję pojęcia „reprezentacja”. Powołuje się na wyrok NSA z 2013 roku (sygn. akt II FSK 702/11), w którym wskazano , że reprezentacja stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. Jednocześnie, jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku kwalifikacja danego wydatku jako reprezentacji nie może być uzależniona od przypisywania mu cechy „wystawności”, „przepychu” czy też „okazałości”. Dlatego też, jak wskazuje KIS, każdą ze spraw należy rozpatrywać indywidualnie. Organ przypomina też, że to na podatniku spoczywa obowiązek szczególnej dbałości o udokumentowanie wydatków oraz wskazanie okoliczności im towarzyszących.

Organ ostatecznie przyznał rację podatnikowi potwierdzając, że wydatki poniesione na poczęstunek podczas spotkań służbowych nie stanowią elementu „reprezentacji” i można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

Warunki zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych

-koszt ten ma związek z wykonywaną działalnością i został właściwie udokumentowany

-nie zalicza się do ustawowo wskazanych wydatków niebędących kosztami podatkowymi (art.16 ustawy o CIT)

- poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów

- wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik).

Interpretacja indywidualna ws. kosztów uzyskania przychodów (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.72.2019.1.NL)