Część swojego wystąpienia Świtała poświęcił planom resortu finansów dot. podatków. "Z dobrych rzeczy, które planujemy, to jest nowa Ordynacja podatkowa" - poinformował. "To dobry akt prawny, który umożliwi coś w rodzaju nowego otwarcia między podatnikami a Krajową Administracją Skarbową" - powiedział.

Według niego rozwiązanie z nowej Ordynacji podatkowej, które może zainteresować przede wszystkim dużych przedsiębiorców, to tzw. horyzontalny monitoring, czyli umowy o współdziałanie (cooperative compliance). Jak wyjaśnił, chodzi o to, aby z jednej strony podatnik bardziej się otworzył wobec władz skarbowych, ale z drugiej strony fiskus zapewnił pewność rozliczeń i szybkie, bieżące reakcje na problemy, które się pojawiają.

"Sądzimy, że to jest rozwiązanie, które (...) mamy nadzieję, doprowadzi do tego, że przedsiębiorcy (...) zwiększą swoje zaufanie do służb skarbowych i to będzie z obopólną korzyścią - będzie oznaczało, że rozliczamy się prawidłowo z podatków. Tutaj będzie także bardzo istotna funkcja KAS-u zapewnienia uczciwej konkurencji" - powiedział wiceminister.

Wytłumaczył, że polega to na tym, iż firmy, które uczciwie płacą podatki w pewnej wysokości, nie będą doświadczały nieuczciwej konkurencji ze strony tych, którzy ich nie płacą. Świtała dodał, że takie rozwiązanie jest stosowane w wielu krajach, to nie wynalazek polski. "To propozycja OECD, wiele krajów OECD już to stosuje albo zamierza to wprowadzić" - zaznaczył.

"Nowa Ordynacja jest w tej chwili na etapie prac końcowych w tzw. komisji prawniczej i mamy nadzieję, że wkrótce trafi pod obrady rady Ministrów" - podkreślił wiceminister.

Wskazał, że w planach resortu finansów są także inne rozwiązania, które nie przybrały jeszcze "kształtu legislacyjnego".

"Zastanawiamy się nad rozwiązaniem, które roboczo nazywamy +prosty PIT+ i +zunifikowany podatek dochodowy od biznesu+. Chcielibyśmy, aby przepisy były wydzielone dla tych ludzi, którzy osiągają dochody z pracy, ze zleceń, nie prowadzą własnego biznesu. Chodzi o to, aby dla nich przepisy były proste, żeby ich rozliczenie było proste. Ale z drugiej strony (...) wszystkie przepisy, które dotyczą działalności gospodarczej wydzielimy do odrębnych przepisów" - poinformował.

Zastrzegł, że resort finansów chciałby też doprowadzić do tego, aby regulacje dotyczące podatku dochodowego były jak najmocniej skorelowane z zasadami rachunkowości.