W uzasadnieniu do projektu opublikowanego we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji resort finansów przypomniał, że nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych branżach – obowiązek, stosowania kas fiskalnych online.

Wyjaśniono, że kasy takie wyposażone są w nowe funkcjonalności. Oprócz zapisu w pamięci kasy, mogą również przekazywać w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni dane z urządzenia, dane z prowadzonej ewidencji oraz dane o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas. Informacje te mają być przesyłane do systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

"System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas rejestrujących w celach analitycznych i kontrolnych" - tłumaczy MF.

Poinformowano, że zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, przewidziano zwrot kwot wydanych za zakup kasy online w wysokości 90 proc. zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł. Zaznaczono, że wysokość kwoty podlegającej odliczeniu nie ulega zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji. Zwrot otrzymają podmioty: które rozpoczęły prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online; które dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży; które zostały zobligowane do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.

"Odliczenie będzie przysługiwało tylko dla kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Odliczenie kwoty wydanej na zakup nie będzie przysługiwało w przypadku zakupu pozostałych rodzajów kas" - pisze MF w uzasadnieniu.

"Z uwagi na ograniczenia budżetu, odliczenie nie będzie również przysługiwało dla podatników wymieniających kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do wymiany kas ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach" - zastrzeżono.

Nowela o VAT, której konsekwencją będzie wprowadzenie kas fiskalnych online czeka na podpis prezydenta. Nowe przepisy mają pomóc ograniczyć szarą strefę. Zgodnie z nowelą kasy "starego" typu a jest ich czynnych 1,6 mln będą mogły być stosowane jeszcze przez kilka lat, tzn. do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich użycie. W przypadku kasy z papierowym zapisem kopii do 31 sierpnia 2019, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.

Od tych zasad będą jednak wyjątki. Ustawa przewiduje bowiem, że do 31 grudnia 2019 roku ze starych kas będą mogli korzystać: przedsiębiorcy - świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.

Do 30 czerwca 2020 r. ze starych kas będą mogły korzystać: placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo); przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie; sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Do końca grudnia 2020 roku kasy będą musieli wymienić podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawnicze oraz usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.