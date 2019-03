"W Ministerstwie Finansów trwają prace nad operacjonalizacją, w jaki sposób ten podatek obniżony (z 18 na 17 proc. - proc.) miałby wyglądać" - powiedziała na antenie Jedynki Polskiego Radia szefowa MPiT pytana, czy zapowiadana w ramach nowej "piątki PiS" zmiana stawki PIT będzie dotyczyć także mikroprzedsiębiorców.

"Jeśli będzie on także dotyczył mikrofim, to przyjmiemy go z jeszcze większym zainteresowaniem, bo to one właśnie przede wszystkim potrzebują obniżania progu dostępu, progu rozwojowego, tego, aby rzeczywiście w ciągu kilku lat mogły się rozwijać" - podkreśliła minister.

Emilewicz powiedziała, że w czasie gdy gospodarka nieco spowalnia, "naszym największym wyzwaniem jest obniżanie kosztów pracy i obniżanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce". Zastrzegła jednak, że nasza gospodarka ciągle utrzymuje się "na bardzo wysokiej fali wzrostu".

"Dość ostrożnie szacujemy 3,5 proc. - 3,7 proc. (PKB - PAP) na ten rok, a ja myślę, że gdy utrzymamy dynamikę z początki roku (...), możemy ten rok skończyć na poziomie 4 proc. PKB" - powiedziała.

Szefowa resortu przedsiębiorczości przypomniała, że Polska rozwija się trzykrotnie szybciej, niż nasz największy partner gospodarczy - Niemcy.

Zapowiedziała, że w poniedziałek odbędzie się pierwsze forum gospodarcze polsko-niemieckie w Berlinie. "To bardzo ważne wydarzenie - pierwsze tego typu spotkanie - adresowane i szyte na miarę tylko dla polskich przedsiębiorców" - tłumaczyła. Wyjaśniła, że udział w imprezie zapowiedziało ponad 300 polskich i niemieckich przedsiębiorców.

"Mamy nadzieję na większą liczbę bezpośrednich inwestycji realizowanych w Niemczech. To jest droga dla wielu polskich przedsiębiorców" - oceniła. "Chcielibyśmy podczas tego spotkania w jeszcze większym stopniu zaprezentować (...) w Niemczech branże IT/ICT, czyli szerokorozumianą informatykę przemysłową" - powiedziała. Zaznaczyła, że branża specjalistów od programowania i projektowania linii produkcyjnych będzie na poniedziałkowym forum szeroko reprezentowana.

"Mamy nadzieję na ciekawe, dobre podpisane kontrakty. To jest przyszłość z całą pewnością: większa aktywność eksportowa, większa aktywność usługowa sprawi, że bezpieczne tempo dla rozwoju Polski 3-3,5 proc. rozwoju gospodarczego będzie utrzymane" - podkreśliła.