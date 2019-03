Zostanie jeszcze określony limit kwotowy uprawniający do stosowania obniżki podatku.

Podatek od dywidendy ma być obniżony dla wszystkich inwestorów do 9 proc. dla zysków od inwestycji kapitałowych utrzymywanych przez dłużej niż 36 miesięcy.

Kompensacja zysków kapitałowych i strat

Co do zasady nie ma takiej możliwości. Nie można przykładowo strat na jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych skompensować z zyskami z handlu akcjami. Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wyłączył możliwość rozliczania strat na kryprowalutach w przyszłych latach (art. 9 ust. 3a pkt 2 ustawy o PIT i art. 7 ust. 6 ustawy o CIT).

Powstanie możliwość kompensowania strat kapitałowych poniesionych w związku z inwestycjami w jedne instrumenty finansowe z zyskami z innych instrumentów finansowych (w szczególności z jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych). MF rozważa wprowadzenie limitu rozliczania strat na przykład przez 5 lat. Rozwiązanie to nie miałoby jednak dotyczyć produktów spekulacyjnych, np. kontraktów na różnicach kursowych (CFD), kryptowalut – one nadal nie byłyby objęte prawem do kompensowania strat.