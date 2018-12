Zmiana miała wejść w życie w 2020 r. wraz z nową ordynacją podatkową. Resort finansów zakładał, że system teleinformatyczny będzie rozpoznawał głos dzwoniącego. Celem miała być jego identyfikacja lub weryfikacja, aby łatwiej ustalić, jakiego rodzaju pomoc otrzymał od konsultantów. Pomysł ten nie spodobał się Ministerstwu Cyfryzacji i Urzędowi Ochrony Danych Osobowych. Zwróciły one uwagę na to, że biometria głosowa może być niezgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Takie same wątpliwości wyraził autor poselskiej interpelacji. W odpowiedzi wiceminister Cybulski zapewnił, że w nowej wersji projektu ordynacji podatkowej nie będzie przepisów o biometrii głosowej.

Odpowiedź z 19 grudnia 2018 r. wiceministra finansów Pawła Cybulskiego na interpelację poselską nr 27887