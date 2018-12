Generalnie od każdego przychodu - a za taki mogą być uznane świąteczne prezenty - należy odprowadzić podatek dochodowy, niemniej są sytuacje, kiedy można zastosować zwolnienie. Ponadto do upominków może mieć też zastosowanie podatek od towarów i usług.

Zdaniem mec. Milczarka, aby prezenty przekazane dla pracowników mogły być nieopodatkowane VAT, muszą zostać spełnione dwa warunki. "Po pierwsze podczas nabycia podarunków przez pracodawcę musiało przysługiwać mu chociaż częściowe prawo do odliczenia podatku VAT, a także prezent powinien zostać przekazany na cele osobiste pracownika. Natomiast podarunki o małej wartości zostają wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w momencie, gdy ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika" - tłumaczy Milczarek.

Dodatkowo opodatkowaniu nie będą podlegały podarunki wręczane indywidualnie wymienionym pracownikom o łącznej wartości nieprzekraczającej 100 zł netto w danym roku podatkowym.

Przepisy mówią, że podarunki mające charakter pieniężny lub rzeczowy otrzymane przez pracownika ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bądź z funduszy związków zawodowych są również zwolnione z PIT, jeśli nie przekraczają 380 zł rocznie. Dodatkowo świadczenia z funduszu socjalnego są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To samo dotyczy prezentów w formie paczek słodyczy lub innych upominków mających charakter rzeczowy, które są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.

"Natomiast w przypadku bonów czy talonów pracodawca musi rozliczyć je odprowadzając zaliczkę na podatek dochodowy pracownika. Źródło ich finansowania nie ma znaczenia – podatek należy zapłacić zarówno w przypadku, gdy są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz z funduszu związków zawodowych. Jednakże wysokość zaliczonego podatku zależy od skali podatkowej, w której znajduje się obdarowany" – dodaje mecenas.

Przepisy podatkowe mają także zastosowanie do prezentów przekazywanych kontrahentom oraz partnerom biznesowym, co zazwyczaj ma na celu polepszenie lub utrzymanie dobrych kontaktów z nimi. Upominki takie, np. drogi alkohol, wywołują skutki podatkowe zarówno u osoby, która wręcza podarunek, jak i u obdarowanej. W zależności od charakteru prezentu, może on zostać objęty zwolnieniem podatkowym.

Milczarek informuje, że aby kontrahent uniknął płacenia podatku dochodowego od otrzymanego prezentu muszą zostać spełnione trzy warunki.

"Po pierwsze wręczany podarunek musi wiązać się z promocją bądź reklamą firmy przedsiębiorcy (przekazującej prezent - PAP), np. poprzez umieszczenie logotypu na danej rzeczy. Po drugie, odbiorcą prezentu nie może być pracownik przedsiębiorcy lub współpracująca z nim osoba na podstawie umowy zlecenia. Ostatnim warunkiem jest to, iż wartość podarunku nie może przekroczyć 200 zł" - tłumaczy mecenas.

"Jeśli natomiast przedsiębiorca wręczy przedmioty niezwiązane z charakterem firmy i nie spełni wymienionych warunków, to kontrahent nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego z podatku dochodowego. W tym przypadku wartość nieodpłatnego świadczenia zwiększy wysokość jego przychodu w danym roku podatkowym" – dodaje.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce zaliczyć wydatek na podarunek dla kontrahenta do kosztów podatkowych, musi wykazać, że choćby pośrednio wpływa on na przychód wypracowany przez przedsiębiorstwo. Jednak nie obowiązuje to w sytuacji, gdy ewidentnie wydatek jest kosztem podatkowym, np. momencie, gdy związany jest z promocją i reklamą przedsiębiorcy.

W związku z tym chcąc wręczyć prezenty świąteczne swoim pracownikom oraz kontrahentom, każdy przedsiębiorca powinien zorientować się zawczasu jakie wywoła to skutki podatkowe. Powinien przemyśleć zarówno ich formę oraz wartość - radzi Milczarek. Dzięki temu będzie wiedział, czy podarunki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu lub musi odprowadzić od nich VAT.