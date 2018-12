Przedsiębiorcy coraz częściej wręczają prezenty swoim kontrahentom. Wielu zastanawia się, w jaki sposób te koszty można rozliczyć w działalności gospodarczej.

Warto podkreślić, że obecnie większość interpretacji i stanowisk sądów wskazuje na to, że droższe prezenty świąteczne stanowią raczej wydatki na reprezentację i nie mogą być ujęte w kosztach dzia-łalności gospodarczej. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się podarować drogi zegarek swojemu kluczowemu klientowi, to wydatek taki jest traktowany jako koszt reprezentacji i nie można go rozliczyć.

Niestety termin „drogi” jest niejednoznaczny, ponieważ co dla jednej osoby jest dużym wydatkiem, dla drugiej nie stanowi poważnego kosztu. Ostateczne zdanie w tym przypadku mają zazwyczaj kon-trolujący urzędnicy, którzy decydują o tym, czy wydatek jest zbyt wystawny i albo wymagają od przedsiębiorcy uargumentowania, albo jednoznacznie go kwestionują.

Według organów podatkowych wręczenie drogiego upominku jest kreowaniem wizerunku przedsię-biorcy, natomiast nie ma na celu utrzymania czy uzyskania przychodu. Zdaniem wielu nie ma także podstaw do odliczenia VAT-u, gdyż zakup nie służy do działalności opodatkowanej.

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli przedsiębiorca przekazuje upominek o niewielkiej wartości: kalendarz czy długopis, i to dodatkowo z logiem firmy. Wówczas wydatki na prezenty mogą być rozliczone w kosztach, bo traktowane są jako reklama firmy. Co więcej, jeśli ich wartość nie przekracza 200 zł, to kontrahent nie ma obowiązku zapłacić od otrzymanego prezentu podatku dochodowego.

Dla czynnych podatników VAT, którzy wręczają podarunki, istotne jest również naliczanie tego po-datku. Trzeba wziąć pod uwagę VAT, jeśli:

· wartość prezentu przekracza 100 zł;

· prezent jest o wartości powyżej 10 zł, a nie większej niż 100 zł i gdy nie jest prowadzona ewidencja pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowanych.

Prezenty dla pracowników

Jeśli pracodawca kupi pracownikom np. czekoladki czy kosmetyki, to oczywiście takie wydatki może ująć w kosztach. Z kolei pracownik nie musi wykazywać przychodu i płacić od niego podatku, jeśli:

· środki na prezenty będą pochodzić z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

· upominki będą związane z działalnością socjalną pracodawcy,

· wartość prezentów dla danego pracownika w skali roku nie przekracza kwoty 1000 zł.

Imprezy świąteczne

Spotkanie z kontrahentem, które ma na celu utrzymanie dobrych relacji, nie będzie stanowić kosztu w działalności, ponieważ jest traktowane jako reprezentacja.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku świątecznych spotkań dla pracowników. Koszt imprezy może być potraktowany jako koszt w działalności pracodawcy. Co więcej, udział w imprezie firmowej nie stanowi przychodu pracownika, więc nie jest opodatkowany.

Aneta Socha-Jaworska, ekspert kadrowo-płacowy w firmie inFakt, oferującej nowoczesne rozwiązania księgowe