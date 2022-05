Za nowelizacją głosowało 446 posłów, przeciw było 11, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W trakcie debaty posłowie wprowadzili do noweli VAT-owskiej poprawki, zakładające czasową obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną, zwolnienia od podatku od sprzedaży detalicznej energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz czasowego wyłączenia z opodatkowania od sprzedaży detalicznej - paliw. Przedłużenie obniżonych stawek akcyzy ma obowiązywać do 31 lipca (zgodnie z obecną regulacją do 31 maja br.)